Скорость мобильного интернета в РФ выросла на 14–20% после запуска 5G

С момента запуска сетей пятого поколения в России 11 сентября 2026 года скорость мобильного интернета выросла на 14–20%. Такие данные приводит TelecomDaily по итогам анализа более 1 миллиона пользовательских замеров, пишут « Известия ». В выборку вошли результаты измерений через приложение «Мегабитус» и замеры через сервис проверки скорости на портале «Госуслуги».

Медианная скорость передачи данных от абонента (Upload) увеличилась на 19,7% — с 8,6 до 10,3 Мбит/с. Показатель загрузки данных (Download) в сетях четырех крупнейших российских операторов вырос на 13,7% — с 24,24 до 27,56 Мбит/с. Улучшение зафиксировано по стране в целом, а не только у абонентов, подключавшихся к 5G. В самих сетях пятого поколения скорость передачи данных достигает 240–260 Мбит/с, сообщил «Известиям» гендиректор агентства Денис Кусков.

По его прогнозу, благодаря расширению географии покрытия и дальнейшему развертыванию 5G, особенно в диапазоне n79, медианный показатель скорости мобильного интернета до конца года может вырасти еще примерно на 10%.

По данным операторов, в сетях 5G Non-Standalone, работающих с использованием инфраструктуры четвертого поколения, скорость на 20–25% выше, чем в LTE, отметили в Минцифры. Сейчас базовые станции 5G действуют в 30 городах, компании поэтапно расширяют покрытие. В ведомстве добавили, что операторы получили нормативную основу для запуска 5G на действующих LTE-частотах — это запланированный переходный период, позволяющий быстрее развернуть сети. Более заметного роста скорости ожидается после перехода на выделенные частоты в диапазоне 4,9 ГГц.

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