Синоптик указал, что в этом году пора золотой осени будет очень красочной благодаря теплой погоде в начале сентября и напитанной влагой почве, поскольку и в Москве, и в Подмосковье в последние два месяца лета выпало достаточно осадков.

«Кроме того, сентябрь теплый, и эти факторы говорят о том, что условия для красочной осени хорошие», — отметил Вильфанд.

Синоптик добавил, что листопад в Московском регионе в текущем году может начаться позднее обычного. В Подмосковье много клена и березы, которые начинают опадать в середине сентября, при этом если вторая половина месяца будет теплой, то деревья будут опадать даже во второй половине октября.

Сегодня в столичном регионе ожидается теплая и сухая погода. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в Подмосковье составит от восемнадцати до двадцати трех градусов тепла, в Москве — от двадцати до двадцати двух градусов. Ветер будет южного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Ранее синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал заморозки в Московской области в конце этой недели.