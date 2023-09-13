Жителей Подмосковья предупредили о заморозках в конце недели

В воскресенье в Подмосковье могут быть первые ночные заморозки, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Слова метеоролога приводит РИА Новости .

При этом он отметил, что в Москве заморозки ожидаются только в конце октября, когда наступит золотая осень.

К концу недели в столичном регионе заметно похолодает, продолжил синоптик. По его данным, в воскресенье, 17 сентября, ночная температура воздуха в Москве составит от плюс четырех до плюс шести градусов, а в Московской области — от плюс одного до плюс шести градусов.

«А местами по (Московской. — прим. ред.) области на почве ожидаются первые в наступившем сезоне заморозки. <…> Тем не менее, первые заморозки на почве будут носить исключительно мозаичный и символический характер, коснутся в основном низинных форм рельефа», — сообщил синоптик.

Ранее синоптик Александр Ильин рассказал, когда в Московском регионе наступит бабье лето.