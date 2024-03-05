Подмосковье вошло в число лидеров в стране по расселению аварийных домов

Подмосковье вошло в десятку регионов-лидеров по расселению аварийного жилфонда с 2019 года. Об этом рассказал гендиректор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов.

По его словам, с указанного года площадь аварийного жилфонда в стране сократилась почти на одиннадцать с половиной миллионов квадратных метров. В число лидеров в этом направлении вошли ХМАО — Югра, Республика Саха (Якутия), Пермский край. Подмосковье также стало одним из лидеров, заняв в списке десятую строчку. В регионе расселили свыше 281 тысячи квадратных метров.

Расселение аварийных домов в стране ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». С 2019 года «Фонд развития территорий» направил регионам на эти цели более 435,6 миллиарда рублей. С начала 2024 года было направлено четыре с половиной миллиарда рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области в аварийных и ветхих домах проживают около миллиона человек.