Подмосковная компания производит более пятисот видов сантехнических изделий

Компания «Спецсантехника» производит более 500 видов разноплановых изделий на своей производственной площадке в Рузском округе, ассортимент ее продукции увеличивается ежегодно. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В ведомстве уточнили, что предприятие появилось в 2007 году, свои товары оно производит под торговой маркой «ОРИО». Их поставляют в сети мирового, федерального и регионального масштаба. В 2023 году при содействии областного Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности компания представила свою продукцию на международной выставке Aquatherm Tashkent 2023 в Узбекистане. Помимо этого, в прошлом году она запустила производство тактический медицинский жгут-турникет, в проект вложили порядка 10 миллионов рублей.

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