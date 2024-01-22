Подмосковная молодежь может представить свои проекты на Всероссийском конкурсе проектов

Школьники и студенты Московской области могут представить свои проекты на Всероссийском конкурсе open source разработок. Об этом сообщает пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Отмечается, что в конкурсе могут принять участие школьники от 14 лет, а также студенты колледжей, техникумов, вузов, при этом прием заявок продлится до начала марта. Для того, чтобы поучаствовать, нужно опубликовать свой проект или внести весомый вклад в развитие одной из существующих open source разработок. На выбор есть два трека: создатели и контрибьюторы.

Первый трек предполагает подготовку собственного проекта и его публикацию на GitHub или GitLab с открытой лицензией. Второй подразумевает индивидуальное участие с мердж-реквестом в любом из уже готовых проектов. Экспертизу работ проведут представители ведущих технологических компаний. Лучшие конкурсанты смогут пройти стажировки в крупных ИТ-компаниях, получат подарки и награды.

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