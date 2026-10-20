Подмосковная молодежь сможет поделиться историей о старте карьеры и выиграть путешествие на Камчатку

Молодежь Московской области может принять участие во всероссийском марафоне «Стажерские байки», посвященном первым шагам на профессиональном пути, который реализует проект «Профразвитие» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» совместно с креативным агентством «Почва». Студенты и молодые специалисты расскажут о своем опыте стажировок, первых собеседованиях, неожиданных ситуациях на работе и карьерных достижениях, авторы лучших историй получат возможность отправиться в путешествие на Камчатку.

Присоединиться к марафону можно до 16 ноября 2026 года. Генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин подчеркнул, что он поможет сформировать сообщество, в котором молодые специалисты смогут узнавать себя в историях друг друга, находить поддержку и вдохновение. Для участия нужно опубликовать короткий видеоролик с собственной историей в социальных сетях, добавить хештеги #РоссияСтранаВозможностей, #Профразвитие и #СтажерскиеБайки, а затем передать эстафету друзьям или коллегам.

Организаторы определят победителей в двух номинациях: «Лучшая байка» и «Лучшая байка среди блогеров», победителей выберут эксперты проектов и креативного агентства по пяти критериям. Марафон приурочен к выходу одноименного проекта, созданного при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Присоединиться к Всероссийскому проекту «Профразвитие» и получить первый опыт работы могут студенты и молодые специалисты из любого региона России. После регистрации на сайте профразвивайся.рф они могут подобрать стажировку или вакансию, получить индивидуальные рекомендации, воспользоваться образовательными материалами и карьерными консультациями. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

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* Возрастное ограничение 16+