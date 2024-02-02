Подмосковная сыроварня завершила реализацию инвестпроекта в Чехове
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
Сыроварня «De Famille» завершила реализацию инвестиционного проекта, который направлен на улучшение и расширение ее производственной базы. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Суть проекта заключается в расширении производственной площади почти на 1 тысячи квадратных метров. Был построен и оснащен новый склад готовой продукции, новые климатические камеры и цеха упаковки продукции. Также было закуплено отечественное климатическое оборудование и было создано 5 новых рабочих мест», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
По его словам, реализация инвестпроекта позволила нарастить выпуск мягких сыров на 44%. В проект вложили 30 миллионов рублей. В ведомстве добавили, что на сыроварне производят широкий ассортимент различных видов сыров, а также делают продукцию на заказ.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.