Подмосковная сыроварня завершила реализацию инвестпроекта в Чехове

«Суть проекта заключается в расширении производственной площади почти на 1 тысячи квадратных метров. Был построен и оснащен новый склад готовой продукции, новые климатические камеры и цеха упаковки продукции. Также было закуплено отечественное климатическое оборудование и было создано 5 новых рабочих мест», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.