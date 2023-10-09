Подмосковное учреждение заняло первое место на педиатрической конференции в Сербии

Подмосковное учреждение НИКИ детства заняло первое место на педиатрической конференции в Сербии за доклад по таргетной терапии при муковисцидозе. Об этом рассказали в Минздраве региона.

Мероприятие проходило 5-8 октября, в нем приняли участие три десятка стран.

Как отметила замдиректора по науке НИКИ детства Елена Кондратьева, команду института пригласили на конференцию в качестве ведущих мировых экспертов по муковисцидозу, бронхоэктазам и первичной цилиарной дискинезии.

«Мы представили коллегам несколько докладов, в том числе об эффективности таргетной терапии среди юных пациентов с муковисцидозом старше шести лет, за который и получили первое место», - рассказала она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках четвертого съезда детских врачей области рассказал о поддержке педиатров в регионе.