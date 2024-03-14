Подмосковную монастырскую продукцию начнут поставлять в Турцию

Монастырскую продукцию Троице-Сергиевой Лавры, которую выпускают под маркой «Сергиев канон», теперь будут поставлять в Турцию, до этого подмосковные товары уже направили на экспорт в Египет. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.