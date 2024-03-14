Подмосковную монастырскую продукцию начнут поставлять в Турцию
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
Монастырскую продукцию Троице-Сергиевой Лавры, которую выпускают под маркой «Сергиев канон», теперь будут поставлять в Турцию, до этого подмосковные товары уже направили на экспорт в Египет. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ведомстве уточнили, что накануне в Павильоне Российского экспортного центра в Стамбуле прошла презентация медового сиропа «Посадский сбитень» и Посадской коврижки и морсов. Кроме того, в рамках мероприятия обсуждалась возможность размещения в городе монастырских морсов.
«Сейчас продукция под маркой «Сергиев канон» присутствует на полках крупных розничных торговых сетей региона», — добавили в министерстве.
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