Подмосковные автобусы будут перевозить участников Всероссийской массовой гонки «Лыжня России-2024»

Автобусы АО «Мострансавто» будут бесплатно перевозить участников 42-й Всероссийской массовой гонки «Лыжня России-2024», которая пройдет в эту субботу. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что некоторые транспортные средства будут работать в режиме шаттлов и перевозить всех любителей активного отдыха с 08:00 до 16:00 от ТЦ «МЕГА Химки» до Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках. Остальные будут работать в режиме заказных перевозок. В общей сложности в рамках заказного обслуживания компания планирует перевезти порядка 240 человек. Перед выходом на маршруты автобусы будут проходить необходимую предрейсовую проверку. Помимо этого, с водителями проведут предварительную подготовку, а также инструктаж по безопасности и соблюдению ПДД.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.