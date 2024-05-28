Подмосковные компании могут подать заявку на Всероссийскую премию «Экспортер года»

У подмосковных компаний и индивидуальных предпринимателей есть еще месяц на то, чтобы подать заявку на Всероссийскую премию «Экспортер года» Российского экспортного центра (РЭЦ, ВЭБ.РФ). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Цель премии — не только выявить лидеров экспорта, но и отметить их вклад в развитие российской экономики, предоставив заслуженное признание на высшем уровне. Получение звания «Экспортер года» станет подтверждением высокого качества продукции компании и ее надежности на международной арене», — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Конкурс будет проводиться в 20 номинациях. Награждение победителей пройдет в октябре 2024 года в Москве в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России». Подать заявку для участия можно здесь. Отметим, что премия является частью нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», ее проводят при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России и Минсельхоза России.

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