Подмосковные компании вошли в число лучших в России по объемам реализации

«Мы рады, что пять мест в рейтинге заняли представители Подмосковья. За прошлый год компании региона по темпам роста серьезно улучшить свои позиции, среди них маркетплейсы, продовольственные площадки и хозяйственные магазины», — сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.