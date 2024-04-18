Подмосковные компании вошли в число лучших в России по объемам реализации
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
Пять представителей розничной торговли из Подмосковья попали в рейтинг крупнейших компаний России по объемам реализации «Эксперт 400» по результатам 2023 года. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Мы рады, что пять мест в рейтинге заняли представители Подмосковья. За прошлый год компании региона по темпам роста серьезно улучшить свои позиции, среди них маркетплейсы, продовольственные площадки и хозяйственные магазины», — сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.
В ведомстве уточнили, что 11 место в рейтинге заняла компания Wildberries, 42 место — Леруа Мерлен Восток, 73 место — Бэст Прайс (сеть магазинов Fix Price), 142 место — Гиперглобус (сеть гипермаркетов Глобус), 229 место — Меркури мода.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.