Подмосковные льготники получили более миллиона рублей на компенсацию полиса ОСАГО
Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]
Льготные категории граждан, в том числе, инвалиды и родители детей-инвалидов, получили более 1 миллиона рублей на компенсацию за полис ОСАГО. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Льготники в Подмосковье могут получить до 50% компенсации за полис ОСАГО. <…> Благодаря этой мере семья экономит в среднем пять тысяч рублей. В этом году в бюджете региона предусмотрено порядка трех миллионов рублей на данную услугу», — рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
В ведомстве уточнили, что компенсацию предоставляют в автоматическом режиме по данным из федерального реестра инвалидов. Услуга предоставляется тем, у кого есть показания на приобретение автомобиля по индивидуальной программе реабилитации.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.