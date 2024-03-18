Подмосковные льготники получили более миллиона рублей на компенсацию полиса ОСАГО

«Льготники в Подмосковье могут получить до 50% компенсации за полис ОСАГО. <…> Благодаря этой мере семья экономит в среднем пять тысяч рублей. В этом году в бюджете региона предусмотрено порядка трех миллионов рублей на данную услугу», — рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.