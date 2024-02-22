Подмосковные магазины причислили к числу лучших по итогам года
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
Подмосковные магазины вошли в число лучших по итогам Всероссийской премии «Лучший магазин года», победителей определяли покупатели путем голосования, в общей сложности участие в выборе приняли более 2,1 миллиона человек. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Радует, что не первый год в число лучших входят представители Московской области. <…> В 2023 году также два магазина региональных производителей получили эту награду», — рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.
Так, по итогам прошлого года лучшим сетевым магазином признали компанию «Рузское молоко» из городского округа Руза, лучшим онлайн-магазином — «Сыроварня Олега Сироты» из Истры.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.