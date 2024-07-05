Подмосковные медработники получили сертификаты на соципотеку

«Мы не только привлекаем новые кадры в наши больницы, но и в фокусе нашего внимания специалисты, которые давно работают в наших больницах. Например, «Социальная ипотека» запущена у нас с 2016 года и благодаря этой программе свидетельства на приобретение квартир получили более 1,8 тысячи врачей», — сказала первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.