Подмосковные медработники получили сертификаты на соципотеку
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
Еще 48 медицинских работников Подмосковья получили сертификаты по программе «Социальная ипотека», торжественное вручение свидетельств прошло в Доме Правительства Московской области. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Мы не только привлекаем новые кадры в наши больницы, но и в фокусе нашего внимания специалисты, которые давно работают в наших больницах. Например, «Социальная ипотека» запущена у нас с 2016 года и благодаря этой программе свидетельства на приобретение квартир получили более 1,8 тысячи врачей», — сказала первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.
В ведомстве уточнили, что программа позволяет медработникам получить половину от стоимости квартиры в качестве первоначального взноса, им нужно будет платить только проценты по кредиту. Напомним, что в регионе реализуются и другие меры соцподдержки медработников, ознакомиться с ними можно здесь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.