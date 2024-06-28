Подмосковные МФЦ подписали соглашение о сотрудничестве со Сбером

Общество

Фото: [Пресс-служба Мингосуправления МО]

ГКУ МО «МО МФЦ» подписало соглашение о взаимодействии со Среднерусским банком Сбербанка в ходе торжественного мероприятия, теперь в региональных центрах «Мои Документы» появится возможность открыть банковский счет и подать заявку на товарный эквайринг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В офисах МФЦ Московской области мы оказываем ряд услуг для бизнеса, в частности, регистрируем ИП. Сотрудничество с одним из крупнейших банков России помогает нам развивать это направление и оказывать услуги комплексно», — рассказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

Новое соглашение позволит повысить качество предоставляемых в МФЦ услуг и расширить их перечень. Стороны также приняли решение обмениваться опытом относительно обслуживания заявителей. В ице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов уточнил, что Сбер стал первым в России банком, который предоставил клиентам возможность удаленной регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета. Он добавил, что новое сотрудничество позволит повысить привлекательность региона для бизнеса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

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Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области