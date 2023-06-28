Подмосковные подростки смогут выиграть поездку в Карелию по итогам онлайн-интенсива

Подростки из Подмосковья в возрасте от 13 до 18 лет до конца недели могут присоединиться к онлайн-интенсиву по программированию «Остров накануне 2023».

Участие в нем даст возможность выиграть грант на поездку в Карелию, сообщила пресс-служба областного министерства управления, ИТ и связи.

Как подчеркнула глава ведомства Надежда Куртяник, у программы онлайн-интенсива обширная тематика, в том числе современные технологии и создание игр. Всего предусмотрено двенадцать модулей, каждый из которых включает в себя лекцию наставника, практическую задачу, домашнее задание и дополнительные материалы. При этом участники могут выбрать одну или несколько тем.

«Ребята смогут изучить научные тренды и получить представление о профессиях будущего», — отметила министр.

Записаться на бесплатный онлайн-интенсив, по итогам которого некоторые участники получат возможность отправиться в экспедицию на острове Кильпола, можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе выросло число победителей и призеров заключительного этапа школьной олимпиады.

*Возрастное ограничение 13+