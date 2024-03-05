Подмосковные предприниматели получили более четырех миллионов рублей в рамках субсидий по франшизе

В 2024 году подмосковные предприниматели получили более 4,5 миллиона рублей в рамках субсидии по франшизе. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В число первых получателей субсидии вошли 10 индивидуальных предпринимателей и две компании. Размер субсидий составил от 102 тысяч рублей до полумиллиона», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, полученные средства можно направить на компенсацию затрат на приобретение оборудования или основных средств, арендные платежи, оплату коммунальных услуг. В ведомстве уточнили, что франшизы региона в рамках этой поддержки могут максимально получить до миллиона рублей, но не более 50% затрат, остальные — до 500 тысяч рублей и до 50% затрат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.