Подмосковные предприниматели смогут принять участие в бесплатном вебинаре

В этот четверг для предпринимателей Подмосковья проведут бесплатный вебинар «Мышление предпринимателя», организатором которого выступает областной центр «Мой бизнес». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Пройти регистрацию для участия можно здесь. В ходе мероприятия предпринимателям расскажут о важных принципах работы в бизнесе, поиске бизнес-партнера, о том, почему большое количество компаний закрываются в первый год работы и не только. В качестве спикера перед участниками выступит руководитель digital-агентства White rocket, сертифицированный коуч ICF Илья Емельянов. Отметим, что вебинар состоится в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.

*Возрастное ограничение 18+