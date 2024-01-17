Подмосковные проекты стали лауреатами всероссийской муниципальной премии «Служение»

Призовое место Лидии Гришиной принесла муниципальная практика «Мир возможностей». Это проект по организации трудоустройства подростков. Благодаря его реализации в прошлом году работу нашли почти 650 несовершеннолетних. Юноши и девушки трудятся в том числе в сферах образования, культуры, промышленности и благоустройства.

Лауреатом всероссийской премии «Служение» стал и Павловский Посад. Начальник управления дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации муниципалитета Нина Пастушенко за реализацию проекта зоны отдыха «Стахановский берег» отмечена в номинации «Инициатива каждого — общий успех».

«Мне очень хотелось именно с этим проектом выйти на премию <…>. Этот проект очень дорог для меня лично, это была супер командная работа маленького подмосковного города. <…> Место притяжения жителей получилось очень красивое и современное», — сказала Нина Пастушенко.

Напомним, проект «Стахановский берег» в 2021 году занял первое место на Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Зона отдыха открылась в Павловском Посаде в мае прошлого года. Там обустроили удобный пляж, обеденную зону, пирс, смотровую вышку, спортивную и детскую площадки, а также площадку для выгула животных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о вручении премии «Мы рядом. Доброе дело».