Губернатор Подмосковья рассказал о вручении премии «Мы рядом. Доброе дело»

В Подмосковье сегодня вручается традиционная премия «Мы рядом. Доброе дело». Об этом губернатор Андрей Воробьев сообщил в своих социальных сетях.

«В Подмосковье ежедневно совершается много добрых дел — наши жители, волонтеры поддерживают бойцов на передовой и их семьи, помогают пройти трудный путь реабилитации и восстановления”- написал он.

По словам Воробьева, в этом году премию получат члены семей погибших участников СВО, общественные деятели, волонтеры и военнослужащие. Почетными гостями станут актер и режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, официальный представитель МИД России Мария Захарова, Герой России, офицер Росгвардии Александр Белоглазов, ветеран спецназа Сергей Лысюк и военный журналист Александр Сладков. Смотреть трансляцию можно здесь.

Ранее Андрей Воробьев навестил участников СВО в реабилитационном центре под Солнечногорском.