Подмосковные психиатры обсудили новые подходы в оказании помощи пострадавшим в результате теракта
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Главный внештатный психиатр Минздрава РФ, президент НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Зураб Кекелидзе провел встречу с врачами подмосковных больниц. Мероприятие прошло в Доме Правительства Московской области, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
Общее число участников мероприятия превысило триста человек. Это психиатры ведущих профильных больниц региона и психологи социальных служб.
В рамках встречи обсудили новые подходы в оказании психологической помощи пострадавшим в результате теракта в Crocus City Hall, а также их родственникам.
«Психиатрическая служба Подмосковья всегда тесно сотрудничает с ведущими профильными федеральными центрами. Сегодня мы собрались еще раз обсудить, как мы можем оказать максимальную психологическую поддержку пострадавшим в «Крокусе» и их родственникам, если они в ней нуждаются», - сказал Кекелидзе.
В области работает горячая линия для пострадавших и их родственников: 8 (498) 602-00-23.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил врачей за оказание помощи пострадавшим.