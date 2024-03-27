Подмосковные психиатры обсудили новые подходы в оказании помощи пострадавшим в результате теракта

Главный внештатный психиатр Минздрава РФ, президент НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Зураб Кекелидзе провел встречу с врачами подмосковных больниц. Мероприятие прошло в Доме Правительства Московской области, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Общее число участников мероприятия превысило триста человек. Это психиатры ведущих профильных больниц региона и психологи социальных служб.

В рамках встречи обсудили новые подходы в оказании психологической помощи пострадавшим в результате теракта в Crocus City Hall, а также их родственникам.

«Психиатрическая служба Подмосковья всегда тесно сотрудничает с ведущими профильными федеральными центрами. Сегодня мы собрались еще раз обсудить, как мы можем оказать максимальную психологическую поддержку пострадавшим в «Крокусе» и их родственникам, если они в ней нуждаются», - сказал Кекелидзе.

В области работает горячая линия для пострадавших и их родственников: 8 (498) 602-00-23.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил врачей за оказание помощи пострадавшим.