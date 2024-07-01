Подмосковные родители теперь могут онлайн записаться на ПМПК

На региональном портале госуслуг в Подмосковье теперь можно онлайн записать ребенка на консультацию или получение заключения психолого-медико-педагогической комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Ранее, чтобы записаться на прохождение комиссии, родителям детей приходилось приносить все документы очно в центральную или территориальную ПМПК. Новый сервис поможет сэкономить время и ускорить процесс записи. Заявка рассматривается в течение 7 рабочих дней, статус можно отслеживать в личном кабинете на госуслугах.

Заявители могут выбрать удобные для них дату и время приема. А пройти комиссию, возможно не выходя из дома – по видеосвязи. Напоминаем, что заключение ПМПК необходимо для подтверждения права ребенка с ограниченными возможностями здоровья на специальные условия обучения, воспитания и участия в государственной итоговой аттестации.