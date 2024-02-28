Подмосковные семьи могут подать заявку на участие в региональном этапе конкурса «Семья года»

Уже на следующей неделе в Подмосковье стартует прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года». Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

Глава ведомства Людмила Болатаева подчеркнула, что данный конкурс уже стал доброй традицией. Ежегодно активное участие в конкурсе принимают порядка ста семей из нашего региона, занимая призовые места. А в Год семьи участие в конкурсе станет особенным и почетным.

Основная задача конкурса состоит в распространении положительного опыта семейных династий, социально ответственных семей, в том числе семей, воспитывающих детей с инвалидностью, семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ведущих здоровый образ жизни, развивающих увлечения и таланты членов семьи, активно участвующих в жизни региона и всей страны.

Примечательно, что подать заявку на участие в конкурсе можно с 4 марта по 14 апреля. Непосредственно для участия в конкурсе необходимо обратиться в администрацию городского округа или по телефону 122, далее 6.

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