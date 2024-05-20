Подмосковные семьи одержали победу в полуфинале конкурса «Это у нас семейное»

В Москве завершился окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей», в финал конкурса вышли 74 семьи, в том числе 10 — из Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе конкурса.

В ходе конкурса участникам нужно было выполнять интеллектуальные, спортивные, творческие задания. На торжественной церемонии, в ходе которой были объявлены имена финалистов, присутствовали исполнительный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин, первый заместитель Председателя правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» и другие.

«Я поздравляю победителей окружного полуфинала, но хочу подчеркнуть: несмотря на соревновательную составляющую, мы не сравниваем семейные команды. Вы такие разные, со своими традициями, привычками, семейными правилами и устоями, по-настоящему уникальные и особенные», — отметил Андрей Бетин.

По итогам состязаний в центральном федеральном округе в финал вышли: Абраамян, Рыцарские; Бакаловы, Ощепковы; Белоножкины, Купцовы; Богдановы, Павленко; Бурые, Шаровы; Головченко, Лодочкины, Савченко; Журавлевы; Закировы, Рева; Костевы; Киняевы, Комаровы, Лукиенко.

Отметим, что финал конкурса пройдет в начале июля, победителей объявят в День семьи, любви и верности. Им вручат сертификаты на пять миллионов рублей, которые можно будет потратить на улучшение жилищных условий. Партнерами конкурса являются ПАО Сбербанк, ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», Добро.ру, ООО «ЛитРес» и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.