Подмосковные школьники и педагоги могут пройти бесплатные курсы по нейросетям

«Яндекс Учебник» запустил онлайн-курсы, которые научат педагогов и школьников эффективно использовать ИИ-инструменты в обучении. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Отмечается, что на онлайн-занятиях педагоги смогут узнать о структуре и разновидностях нейронных сетей, научатся формулировать эффективные запросы для GPT и повысят свою квалификацию в области искусственного интеллекта.

Ученики ознакомятся с устройством нейросетей и попробуют создать собственную модель искусственного интеллекта на языках Blockly и Python. Программа предназначена для учителей и школьников, учащихся в 5-11 классах.

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