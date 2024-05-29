Подмосковные специалисты могут принять участие в акции «ИТ-донор»

Подмосковные айтишники могут принять участие во Всероссийской акции «ИТ-донор», которая стартует на следующей неделе. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Дважды в год российские айтишники участвуют в добровольной донации крови. Но принять участие в проекте могут все желающие, достаточно сдать кровь в сроки проведения акции», — говорится в сообщении.

Для участия в акции нужно пройти регистрацию на сайте организации, после чего можно будет выбрать удобную станцию для сдачи крови. Зарегистрированным пользователям придет напоминание о предстоящей донации от чат-бота. Участникам вручат награды в виде специальных значков. Отметим, что проект запустили в 2020 году в Екатеринбурге. За три года его существования кровь сдали уже более 1,6 тысячи добровольцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.