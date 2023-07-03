Подмосковные студенты стали победителями всероссийского конкурса по конституционному праву

Команда «Главные интервенты» из Московской области стала победителем единственного в России конкурса игровых судебных процессов по конституционному праву Amicus Curiae.

Мероприятие, участие в котором приняли четырнадцать команд из шести российских регионов, провел образовательный центр «Взлет». Об этом сообщила пресс-служба областного министерства образования.

Подмосковье в финале представляли две команды», помимо «Главных интервентов» за звание победителя также боролись «Юристы Московской области».

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел встречу с победителями и призерами Всероссийской школьной олимпиады.