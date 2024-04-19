Подмосковные студенты ветеринарной специальности прошли практику в Подмосковье

Студенты пятого курса специальности «Ветеринария» ФГБОУ ВО МГАВМиБ МВА им. Скрябина прошли производственную практику на объектах «Терветуправления № 5» в Подмосковье, она проходила на ветеринарных станциях, лабораториях, рынках, а также на территории животноводческих хозяйств региона. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Прохождение практики помогает более 300 студентам ежегодно получить разносторонний опыт и навыки во всех отраслях ветеринарии для последующего успешного окончания учебного заведения и продолжения работы в выбранной профессии. Нередко студенты возвращаются на место прохождения практики в качестве молодых специалистов», — рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области — главный государственный ветеринарный инспектор региона Сергей Воскресенский.

В ходе практики студентам рассказали о процессе проведения контроля ветеринарно-санитарного состояния рынка, о том, как заполнять журналы ВСЭ, а также составлять отчеты по результатам работы. Кроме того, они смогли узнать о работе с ветеринарными сопроводительными документами на продукцию в системе Меркурий, научились создавать документы в программе БИТ Айболит и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.