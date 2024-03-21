Подмосковные учителя информатики могут поучаствовать в проекте «Кадровый резерв»

Подмосковные учителя информатики и студенты педагогических вузов могут принять участие в бесплатной образовательной программе поддержки и профессионального развития «Кадровый резерв», сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В рамках проекта педагоги пройдут курсы повышения квалификации, станут участниками профессиональных конкурсов и программы наставничества, также им предстоит провести тематические занятия и олимпиады для учащихся школ. За успешное выполнение заданий учителям начислят баллы.

Набравшие сто и больше баллов смогут принять участие в профессиональном конкурсе и выиграть премию и очную стажировку в компании «Яндекс».

Присоединиться к проекту можно в любое время. Более подробная информация и регистрация доступны по ссылке.

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