Подмосковные учителя информатики могут поучаствовать в проекте «Кадровый резерв»
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Подмосковные учителя информатики и студенты педагогических вузов могут принять участие в бесплатной образовательной программе поддержки и профессионального развития «Кадровый резерв», сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
В рамках проекта педагоги пройдут курсы повышения квалификации, станут участниками профессиональных конкурсов и программы наставничества, также им предстоит провести тематические занятия и олимпиады для учащихся школ. За успешное выполнение заданий учителям начислят баллы.
Набравшие сто и больше баллов смогут принять участие в профессиональном конкурсе и выиграть премию и очную стажировку в компании «Яндекс».
Присоединиться к проекту можно в любое время. Более подробная информация и регистрация доступны по ссылке.
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