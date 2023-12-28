Андрей Воробьев: Кластеры — это вершина образовательной пирамиды Подмосковья
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем интервью в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что ключевая миссия трех образовательных кластеров, открытых в регионе, состоит в том, чтобы делится новыми методиками, практиками преподавания.
Воробьев отметил, что в кампусах данных кластеров проживают одаренные дети со всей нашей страны. В частности, в Физтех-лицее представлены порядка 57 регионов, в гимназии Примакова — около 50 регионов. При этом дети здесь учатся бесплатно, так как имеют достижения в изучении той или иной дисциплины.
«Мы наращиваем возможности этой образовательной среды. И другие школы, и детские сады приезжают в эти образовательные центры для того, чтобы обмениваться практиками. Считаем это очень важным и полезным в подготовке мощной системы образования», — подчеркнул глава региона.