Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем интервью в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что ключевая миссия трех образовательных кластеров, открытых в регионе, состоит в том, чтобы делится новыми методиками, практиками преподавания.

Воробьев отметил, что в кампусах данных кластеров проживают одаренные дети со всей нашей страны. В частности, в Физтех-лицее представлены порядка 57 регионов, в гимназии Примакова — около 50 регионов. При этом дети здесь учатся бесплатно, так как имеют достижения в изучении той или иной дисциплины.