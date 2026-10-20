Подмосковные управленцы вошли в число победителей суперфинала шестого сезона конкурса «Лидеры России»

Два управленца из Московской области вошли в число победителей суперфинала шестого сезона конкурса «Лидеры России», флагманского проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей», который завершился в Мастерской управления «Сенеж». В чемпионате приняли участие 55 команд, объединивших 275 руководителей, по итогам общего рейтинга определены пять призовых мест, на которых расположились 17 команд-победителей, – в их состав вошли 85 управленцев из 11 регионов России.

Результаты суперфинала утвердили на заседании Наблюдательного совета конкурса, победители смогут тиражировать командные практики по всей стране для школьников, студентов и молодых профессионалов. Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета конкурса управленцев «Лидеры России» Сергей Кириенко подчеркнул, что лучшие участники станут ролевой моделью для других. По его словам, президент России Владимир Путин создал систему, которая дала им возможность проявить свои способности и добиться успеха.

«Уверен: впереди – новые вершины, новые проекты и новые поводы для гордости. С такой командой единомышленников Россия действительно становится страной безграничных возможностей», – сказал генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж», заместитель председателя Наблюдательного совета конкурса Андрей Бетин.

От Московской области в число победителей в составе команды АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» вошли Алексей Николаевич Кравченко и Сергей Евгеньевич Шовгуров, заняв третье место.

Главным нововведением суперфинала стала возможность получить обратную связь от профессиональных экспертов прямо во время оценочных испытаний, чтобы скорректировать свои стратегии непосредственно в ходе выполнения заданий. Конкурс управленцев реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» и национального проекта «Молодежь и дети».

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