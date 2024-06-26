Подмосковные управляющие компании восстановили освещение более чем в двух тысячах многоквартирных домов

С начала 2024 года сотрудники управляющих компаний Подмосковья восстановили работу освещения в более чем двух тысячах многоквартирных домов, работы провели по заявкам жителей. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Отсутствие освещения в подъезде — это не только проблема комфорта, но и угроза для безопасности. Недостаточная видимость может стать причиной несчастных случаев и увеличения преступности», — отметили в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что освещение в подъезде должно обеспечивать хорошую видимость и быть равномерным. Контролировать это должна управляющая организация дома. Связаться с ней для решения проблем в многоквартирном доме можно через Единую диспетчерскую службу на портале ЕДС МО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.