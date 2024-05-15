Подмосковные ветеринары вернули собаке возможность снова ходить

Врачи Клинской участковой ветеринарной лечебницы спасли собаку, попавшую под машину, и вернули ей возможность снова ходить. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Отмечается, что при осмотре специалисты выявили, что животное не опирается на тазовую правую конечность. В итоге был поставлен диагноз — оскольчатый перелом берцовых костей. Врачами Клинской лечебницы сразу же была проведена рентгенография поврежденной конечности, а по ее результатам — хирургическая операция — остеосинтез.

К счастью, благодаря техническому оснащению и высококвалифицированным специалистам операция прошла успешно: животное уже проходит послеоперационное лечение и идет на поправку.

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