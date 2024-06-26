Подмосковные врачи стали призерами Всероссийского конкурса медработников
Фото: [Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области]
Министерство здравоохранения РФ подвело итог Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием. Два врача из Клина и Коломны стали призерами данного конкурса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
«Наши врачи регулярно принимают участие в профессиональном конкурсе медицинских работников и удостаиваются наград на федеральном уровне. Поздравляю коллег с победой!», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Отмечается, что в номинации «Лучший участковый педиатр» 2-е место заняла Светлана Алексеева — участковый врач-педиатр Клинской больницы, а 3-е место в номинации «Лучший врач общей практики (семейный врач)» заняла Марина Соболева — врач общей практики (семейный врач) Коломенской больницы.
Ранее губернатор Андрей Воробьев вручил государственные и областные награды врачам ГК «Мать и дитя».