Подмосковные врачи стали призерами Всероссийского конкурса медработников

Министерство здравоохранения РФ подвело итог Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием. Два врача из Клина и Коломны стали призерами данного конкурса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.