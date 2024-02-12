Подмосковных архитекторов приглашают поучаствовать в фестивале «Перспектива»

Дипломированных молодых архитекторов до 35 лет и студентов архитектурных вузов и факультетов из Подмосковья приглашают принять участие во Всероссийском фестивале молодых архитекторов «Перспектива». Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Отмечается, что тема этого года — «Рывок». Прием конкурсных работ и материалов продлится до середины марта. А торжественная церемония открытия состоится в Центральном Доме Архитекторов в начале апреля. Подробная информация о фестивале и его программа на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что дорогу в Павловской Слободе откроют уже 1 сентября следующего года.