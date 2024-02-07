Андрей Воробьев: Дорогу в Павловской Слободе откроют 1 сентября следующего года

Ожидается, что для того, чтобы снять транспортную нагрузку с населенный пунктов городского округа Истра дополнительно будут построены три моста через реку Беляну и выезд на существующую транспортную развязку на М-9 «Балтия». Сегодня Воробьев приехал на объект, пообщался с дорожниками и проверил, как идет подготовка к строительству.

«Эти 3 км позволят разгрузить населенные пункты. Я очень надеюсь, что в течение 1,5 лет и инженерные сооружения сделаем, и подготовку территории осуществим, и, самое главное — саму магистраль построим. Освещение должно быть обязательно, тротуары — также неотъемлемая часть этого проекта, как и ливневка — все, что связано с комфортом, чтобы дорога была удобной для жителей», — отметил глава региона.

Приступить к работам планируют уже в апреле этого года. Сегодня на площадку уже завозят материалы. А 1 апреля рабочие подрядной организации полностью выйдут на этот участок. Открыть дорогу планируется к 1 сентября 2025-го — на год раньше срока.