Подмосковных ветеранов поздравляют с Днем Победы

«Сегодня в Подмосковье 22 тысячи ветеранов, среди которых порядка 700 — это инвалиды и непосредственные участники Великой Отечественной войны. Все они уже получили ко Дню Победы выплату от 15 до 25 тысяч рублей», — отметила первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.