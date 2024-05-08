Подмосковных ветеранов поздравляют с Днем Победы
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Балашиха]
Ветеранов из всех округов Подмосковья поздравляют с Днем Победы, завтра 55 из них примут участие в главном Параде Победы на Красной площади в Москве. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Сегодня в Подмосковье 22 тысячи ветеранов, среди которых порядка 700 — это инвалиды и непосредственные участники Великой Отечественной войны. Все они уже получили ко Дню Победы выплату от 15 до 25 тысяч рублей», — отметила первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.
В ведомстве уточнили, что представители администраций муниципалитетов, общественных организаций, волонтерских и молодежных движения, образовательных и социальных учреждений дарят ветеранам региона подарки и проводят для них мероприятия. Помимо выплат, им также вручают персональные поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Участники войны также получают памятный подарок.
Ранее Андрей Воробьев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в преддверии Дня Победы.