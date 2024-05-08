Губернатор Подмосковья возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в преддверии Дня Победы
Фото: [Соцсети губернатора МО]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в преддверии 9 Мая. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
«Накануне Дня Победы вместе с ребятами из Балашихинского лицея — его ученики лучше всех проявили себя во время акции «День добрых дел» — возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, почтили память героев минутой молчания», — написал губернатор.
Андрей Воробьев также подчеркнул, что предстоящий праздник представляет огромную важность для всей России.
Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.