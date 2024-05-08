Губернатор Подмосковья возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в преддверии Дня Победы

«Накануне Дня Победы вместе с ребятами из Балашихинского лицея — его ученики лучше всех проявили себя во время акции «День добрых дел» — возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, почтили память героев минутой молчания», — написал губернатор.