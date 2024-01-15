Подмосковных водителей призвали не парковаться у шатких конструкций из-за непогоды

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призвали автомобилистов не отвлекаться на телефон за рулем.

Как напомнила пресс-служба ведомства, в столичном регионе до вечера среды, 17 января, действует «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

Водителям напомнили о важности соблюдения дистанции и скоростного режима, а также призвали не парковаться под шаткими конструкциями.

Ранее в госкомпании «Автодор» попросили автомобилистов быть предельно внимательными за рулем из-за снегопада.