Подмосковный фельдшер приобрела квартиру по программе «Социальная ипотека»

Фельдшер скорой медицинской помощи Татьяна Ефимова из городского округа Химки благодаря участию в программе «Социальная ипотека» купила собственную квартиру. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Женщина работает на Химкинской подстанции ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи», а рабочий стаж обладательницы сертификата составляет 9 лет. Татьяна рассказала, что ей нравится приходить первой на помощь, быть рядом в сложной ситуации, видеть результаты, а иногда это без преувеличения спасенные жизни.

О возможности получить на льготных условиях собственное жилье в Подмосковье Татьяна узнала от коллег. Она не скрывает, что это стало хорошей поддержкой для них с супругом.

«Во-первых, родные стены всегда лучше, чем съемное жилье. Кроме того, мы смогли выбрать квартиру так, чтобы и до работы было близко, и район был „зеленым“. Свежайший воздух. Вид из окна — на лес. Сынишка особенно в восторге», — рассказывает фельдшер.

Накануне губернатор Андрей Воробьев вместе с врачами, почетными жителями Королева и строителями заложил первый камень в основание новой поликлиники.