Подмосковный фельдшер съехала со съемного жилья в свою квартиру благодаря «Социальной ипотеке»
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики МО]
Фельдшер неотложной медицинской помощи из городского округа Пушкинский благодаря программе «Социальная ипотека» поменяла съемное жилье на собственную квартиру. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Известно, что Мария Ткачева работает в ГБУЗ МО «Московская областная больница им. проф. В. Н. Розанова». Ее стаж более 7 лет. Как признается сама обладательница сертификата, медицина привлекала ее с самых ранних лет. О возможности получить на льготных условиях собственное жилье в Подмосковье Мария узнала от коллег. Она не скрывает, что для них с супругом это стало решением жилищного вопроса.
«Уже настал тот период в жизни, когда хочется свою квартиру. Мы выбирали, как минимум двухкомнатную. Ведь пока у нас нет детей, но мы надеемся, что в скором времени появятся. Подходящий вариант купили на вторичном рынке. Очень хороший район — рядом и детсады, и школы, и магазины», — рассказала она.
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