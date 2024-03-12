Подмосковный фельдшер съехала со съемного жилья в свою квартиру благодаря «Социальной ипотеке»

Известно, что Мария Ткачева работает в ГБУЗ МО «Московская областная больница им. проф. В. Н. Розанова». Ее стаж более 7 лет. Как признается сама обладательница сертификата, медицина привлекала ее с самых ранних лет. О возможности получить на льготных условиях собственное жилье в Подмосковье Мария узнала от коллег. Она не скрывает, что для них с супругом это стало решением жилищного вопроса.

«Уже настал тот период в жизни, когда хочется свою квартиру. Мы выбирали, как минимум двухкомнатную. Ведь пока у нас нет детей, но мы надеемся, что в скором времени появятся. Подходящий вариант купили на вторичном рынке. Очень хороший район — рядом и детсады, и школы, и магазины», — рассказала она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вместе с заместителем председателя правительства России Татьяной Голиковой заложил первый камень Балашихинской областной больницы.