Подмосковный ИТ-проект получил национальную премию в области цифровизации

Проект «Единый портал записи в кружки, секции и дома культуры Подмосковья» стал победителем национальной премии «КулибИТ-2023», сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Финал премии состоялся в минувшую субботу в Москве. Участие в нем приняли девятнадцать проектов, прошедших три этапа отбора.

Подмосковный ИТ-проект стал лучшим в номинации «Основные бизнес процессы, госуправление/социальные институты». Также «Единый портал записи в кружки, секции и дома культуры Подмосковья» отдельно отмечен генеральным спонсором премии.

Как отметил директор подведомственной областному Мингосуправления ИТ-компании «Максимум» Александр Степанов, сейчас в сервисе представлена информация о 886 домах культуры Подмосковья. В личном кабинете пользователи в том числе могут отслеживать статус заявления и узнать расписание занятий и кружков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что цифровизация сокращает время реагирования на внештатные ситуации.