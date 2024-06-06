Подмосковный омбудсмен помогла жительнице Королева восстановить социальные права

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла жительнице Королева восстановить ее социальные права. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата уполномоченного.

Женщина рассказала о том, что ее бывший работодатель не направил сведения об увольнении в отделение Социального фонда России по Москве и Московской области, поэтому она не может устроиться на новую работу или встать на биржу труда, чтобы оформить меры социальной поддержки. Жительница Королева попыталась решить этот вопрос через суд, однако, это ей не удалось.

«Мы напрямую связались с отделением Социального фонда России по Москве и Московской области с просьбой пересмотреть сложившуюся ситуацию. В настоящее время проблема решена и заявительница в любое время по желанию может заключить трудовой договор с новым работодателем», — сказала Фаевская.

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