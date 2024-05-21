Подмосковный омбудсмен примет участие во Всероссийском координационном совете уполномоченных
Фото: [Пресс-служба Уполномоченного]
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская примет участие во Всероссийском координационном совете уполномоченных, который пройдет завтра в Республике Дагестан. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
В рамках встречи участники обсудят вопросы защиты прав жителей труднодоступных, отдаленных и сельских местностей. Перед заседанием они посетили села Зеленоморск и Дружба в Дагестане, чтобы провести мониторинг по соблюдению прав граждан.
«Сегодня мы с коллегами посетили старое здание школы в селе Зеленоморск Карабудахкентского района. Здесь учатся более 300 ребят. В ближайшем будущем ученики переедут в новое здание школы, которое строится в рамках нацпроекта «Образование». Также мы посетили врачебную амбулаторию в селе Дружба Каякентского района. Амбулатория хорошо оснащена современным оборудованием, условия для жителей хорошие», — сказала Ирина Фаевская.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.