Подмосковный омбудсмен приняла участие в Межрегиональной конференции в Москве
Фото: [Пресс-служба Уполномоченного]
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская приняла участие в Межрегиональной конференции «Трансформация принудительного содержания и картина будущего прав человека в условиях изоляции», которая проходит в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного.
«Тема, по которой мы сегодня собрались, не теряет актуальности. В прошлом году ко мне поступило почти 6% обращений и в этом году нет тенденции к снижению таких обращений, большинство из них связаны с качеством медицинской помощи в изоляторах и условиями содержания. Я и мои сотрудники не оставляем без внимания ни одно обращение, по необходимости выезжаем, чтобы разобраться в ситуации на месте», — сказала Фаевская.
Отметим, что мероприятие завершится сегодня. В нем принимают участие уполномоченные по правам человека Центрального федерального округа России. В ходе встречи участникам представят эффективные практики защиты прав человека в условиях изоляции.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.