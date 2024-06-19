Подмосковный омбудсмен приняла участие в Межрегиональной конференции в Москве

«Тема, по которой мы сегодня собрались, не теряет актуальности. В прошлом году ко мне поступило почти 6% обращений и в этом году нет тенденции к снижению таких обращений, большинство из них связаны с качеством медицинской помощи в изоляторах и условиями содержания. Я и мои сотрудники не оставляем без внимания ни одно обращение, по необходимости выезжаем, чтобы разобраться в ситуации на месте», — сказала Фаевская.