Подмосковный омбудсмен проверила работу избирательных участков в Клину

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская проверила работу избирательных участков № 908, № 910, расположенных в поселке Чайковского городского округа Клин, в том числе, участок, который находится на территории пункта временного размещения. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного.

«Сегодня я посетила ПВР, который размещен на территории детского оздоровительного лагеря «Звонкие голоса» в городском округе Клин. Здесь работает выездная комиссия, чтобы граждане новых территорий смогли проголосовать», — отметила Фаевская.

В сообщении пресс-службы уточнили, что в поселке размещены три участка, где жители могут отдать свой голос на выборах президента России. Омбудсмен подчеркнула, что все они были организованы по установленным стандартам. Нарушения в ходе проверки выявлены не были.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул, что на избирательных участках во время голосования на выборах президента России важно обеспечить дисциплину, порядок и легитимность.