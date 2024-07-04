Подмосковный омбудсмен рассказала, как подтвердить факт работы во вредных условиях труда без трудовой книжки

Жители Подмосковья могут подтвердить факт работы во вредных условиях труда для назначения досрочной страховой пенсии и при отсутствии этих данных в трудовой книжке. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жителя рабочего поселка Шаховская.

По ее словам, в подтверждение принимаются письменные трудовые договоры, оформленные в соответствии с трудовым законодательством, действовавшим на день возникновения соответствующих правоотношений, трудовые книжки колхозников, справки, выдаваемые работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами, выписки из приказов, а также лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы.

Она уточнила, что периоды работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, подтверждаются до регистрации гражданина в качестве застрахованного лица — документами, выдаваемыми работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами, а также после регистрации гражданина в качестве застрахованного лица — на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета.