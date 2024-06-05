Подмосковный омбудсмен рассказала, может ли один из родителей запретить ребенку выехать за границу

Один из родителей может запретить ребенку выехать из России за границу, даже если супруги находятся в разводе. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жительницы Видного.

По ее словам, несовершеннолетние дети могут выехать из страны с одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, если другой законный представитель не подаст заявление о несогласии на такой выезд, а также без их сопровождения при наличии нотариально оформленного согласия одного из них на его выезд.

«Учет заявлений о несогласии на выезд осуществляется подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД России по месту жительства несовершеннолетнего. В связи с этим родитель, намеревающийся вывезти ребенка из Российской Федерации, может получить информацию о наличии соответствующего заявления и принятого по нему решения в указанном органе», — сказала Фаевская.

Она добавила, что в случае, если один из законных представителей заявит о своем несогласии на выезд ребенка в другую страну, этот вопрос будет решаться в судебном порядке.

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